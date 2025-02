Pierre Lapointe rend hommage aux classiques

MUSIQUE

Pierre Lapointe

DIX CHANSONS DÉMODÉES POUR CEUX QUI ONT LE CŒUR ABÎMÉ

Audiogram

Voici un album qui porte bien son nom: Pierre Lapointe promet Dix chansons démodées pour ceux qui ont le cœur abîmé. Dès les premières notes («Toutes tes idoles sont déjà mortes / et leurs chansons en quelque sorte / sont comme des prières que tu récites / quand dans ta tête tout va trop vite…»), on croit entendre du Aznavour. Le chanteur québécois l’assume et fouille ce style à l’ancienne, ne craint pas d’appuyer sur les sentiments et les émotions, à l’image de Comme les pigeons d’argile, morceau déchirant qui évoque la maladie d’Alzheimer de sa mère. Où éclate toute sa sensibilité poétique.

Dans les orchestrations de cordes et de cuivres aussi, Pierre Lapointe se tourne vers les classiques. Démodées,…