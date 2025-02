Pierrick et Antonin au défi de l’insoluble problème norvégien

Les mondiaux espoirs à Schilpario se sont achevés sans médaille pour Pierrick Cottier et Antonin Savary.

Le duo gruérien a buté sur la Norvège, une nation qui n’en finit plus d’imposer sa domination en ski de fond.

Quel est le secret de la suprématie scandinave? Tentative de décryptage et ambiance au retour d’Italie.

QUENTIN DOUSSE, À SCHILPARIO

SKI DE FOND. C’est un règne sans partage qui impressionne, irrite ou questionne selon les sensibilités. La Norvège vole littéralement sur la planète du ski de fond, de l’élite aux juniors et espoirs réunis la semaine dernière à Schilpario. En Italie, tant les résultats que la manière ont épaté. «Dès les premiers mètres, les Norvégiens durcissent la course et ne laissent aucune chance à leurs adversaires», constate Pierrick Cottier, «très déçu» de…