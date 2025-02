Pixel et caetera

ÉTAGÈRE. Dernier week-end au Musée gruérien – les travaux commencent lundi – mais la bibliothèque, elle, reste accessible jusqu’à fin juin. Parlons livres, justement. Il est heureux – et conseillé même – que l’on puisse découvrir la bibliothèque de ses hôtes – quand ils en ont une – plutôt que d’ouvrir leur frigo pour mieux comprendre à qui on a affaire. Livres lus, pas encore lus – et peut-être jamais lus – livres cadeaux, livres décoration, peu importe tant que l’objet livre reste un marqueur culturel, même s’il est écrasé par la taille de l’écran plat de la TV. Dans un hôtel quelque part – une chaîne d’hôtels pour être précis – où il n’y a plus d’employés sinon des femmes de chambres au matin, entre caméras et distributeurs automatiques de boissons dans le hall d’entrée se trouve une…