Rémi Bonnet en tête d’affiche du Trophée

Le Trophée des Gastlosen a lieu ce dimanche au col du Jaun. Le Charmeysan Rémi Bonnet et son coéquipier Aurélien Gay sont les grands favoris de cette 32e édition.

GLENN RAY

SKI-ALPINISME. Déjà déplacé au col du Jaun en 2024, le Trophée des Gastlosen aura à nouveau lieu en terres bernoises ce dimanche. «L’enneigement étant insuffisant sur certaines portions du parcours de l’année dernière, nous avons dû déplacer le lieu de départ du col du Jaun à Abländschen, explique le président d’organisation Antoine Nussbaumer. Des navettes emmèneront les participants jusqu’à la ligne.»

Si les quelque 600 inscrits devront encore patienter pour retrouver le tracé originel du Trophée, ils skieront «beaucoup plus près de la chaîne des Gastlosen et même une petite partie sur le parcours de base». Et le…