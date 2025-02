Série Netflix: on se régale de ce choc cocasse entre deux mondes

Mes chats, ma télé et moi

Netflix propose désormais la très drôle série Schitt’s Creek. Ou quand les clichés servent à rire, et non à se moquer.

PAS DE LA CAQUE. Pour apprécier quelqu’un, on ne doit évidemment pas s’arrêter à sa beauté (ou son manque de beauté) extérieure, ni même à une première impression. Les gens réservent des surprises et, aussi surprenant que cela puisse paraître, parfois elles peuvent s’avérer très bonnes. C’est un peu pareil au moment de choisir une série. Pour tomber amoureux du programme qui va occuper nos futures soirées, il faut aller au-delà de la beauté extérieure – le résumé sur Netflix me fait-il envie ou non? – et même des premiers épisodes. Sans ce principe d’une sagesse toute quinquagénaire, nous serions passée à côté de petits bijoux. Et, après tout, on…