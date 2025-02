Saison charnière parfaitement lancée pour l'athlète romontoise Iris Caligiuri

La Romontoise Iris Caligiuri est devenue championne de France U23 de 200 mètres en salle, samedi à Nantes. Idéal pour continuer une année 2025 déterminante pour la suite de sa carrière.

VALENTIN THIÉRY

ATHLÉTISME. Pourtant pas encore à 100%, Iris Caligiuri a assumé son statut de favorite pour son premier gros rendezvous de la saison samedi à Nantes. La Romontoise a remporté le championnat de France U23 de 200 mètres indoor grâce à un chrono de 23’’87, loupant un record personnel situé un dixième plus bas et réalisé à Macolin le 25 janvier. «J’ai enchaîné deux courses en quelques heures. Je découvrais la piste à six couloirs que je n’ai commencé à apprivoiser qu’en finale, explique la Glânoise de 21 ans. Je suis donc assez contente. C’était bien pour la technique et l’expérience.»

Sa…