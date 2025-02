Temps présent

RTS1, JEUDI, À 20 H 10

Ukraine, la forteresse artistique au cœur de la guerre

L’Ukraine devra-t-elle accepter la paix à n’importe quel prix? La question se pose avec l’arrivée au pouvoir du président américain Donald Trump. Une incertitude de plus pour la population ukrainienne qui vit depuis 3 ans sous les bombardements russes. Mais dans l’horreur de la guerre, quelques lueurs d’espoir avec la musique comme échappatoire. A Kharkiv, deuxième ville du pays, l’opéra tourne à plein régime, des artistes sont dispensés de mobilisation et le public trouve un espace pour se distraire et adoucir son quotidien. Reportage dans un lieu emblématique transformé en forteresse artistique. ■