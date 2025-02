Temps présent

RTS1, JEUDI, À 20 H 10

Urgences psychiatriques: garde-fous d’une société en crise

Chaque année en Suisse, les services d’urgences psychiatriques assurent plus de 50000 consultations, pour répondre à la souffrance psychique aigüe. Un chiffre en augmentation depuis la crise du COVID. On y retrouve des patients en proie à des maladies psychiatriques envahissantes mais aussi des personnes en pleine crise existentielle qui n’auraient jamais pensé en franchir les portes un jour. Reportage au cœur de ces services indispensables qui doivent parfois affronter de la violence et protéger les patients contre leur gré. ■