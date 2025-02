Tribune libre

Irréaliste et nuisible

A propos de l’initiative sur la responsabilité environnementale.

Face aux catastrophes naturelles récentes, agir pour protéger notre planète est une évidence. L’initiative des Jeunes Verts soulève une problématique importante et mérite notre attention. Toutefois, bien que l’objectif de protection de l’environnement soit légitime, les mesures proposées sont irréalistes et risquent de nuire gravement à notre économie et à notre société. Voyez plutôt!

Réduire en dix ans l’impact environnemental de 67%, soit diviser par trois notre consommation, entraînerait une hausse des prix dans des secteurs essentiels comme l’alimentation, le logement et la mobilité. Cela toucherait particulièrement les ménages vulnérables, aggravant ainsi les inégalités sociales. L’agriculture…