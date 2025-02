Tribune libre

Le j’armayi di Kolombètè en pleurs!

A propos de l’arrêt de l’exploitation du restaurant Ô Colombettes par la Fondation Clos Fleuri (La Gruyère du 28 décembre 2024).

On l’a appris par la presse, le restaurant Ô Colombettes ferme ses portes ce week-end. Endroit emblématique durant des années pour toutes les associations fribourgeoises du dehors, de nombreux souvenirs de fêtes de famille, mariages, associations diverses et j’en passe, cette fermeture fait mal. Non seulement au responsable actuel et à son personnel, mais également à tous les amoureux de cet endroit idyllique et historique.

Pour l’instant, on ne connaît pas la suite. Mais il est à souhaiter qu’un repreneur continue à faire vivre cet endroit dans le même état d’esprit, ouvert à tout le monde. Et si possible, éviter qu’il…