Tribune libre

Tolérance et respect d’autrui

En réponse à un courrier du coprésident des Jeunes UDC Fribourg (La Gruyère du 20 février).

Il semblerait que l’éducation sexuelle fasse couler beaucoup d’encre en ce moment. Ou plutôt, le fait d’aborder des orientations sexuelles différentes de l’image que certaines personnes se font d’une famille idéale. A l’ère de la pornographie et du cyberharcèlement, je salue l’effort de ces enseignants et autres professionnels qui tentent d’ouvrir les esprits et d’informer les jeunes sur les diverses identités de genre, permettant ainsi, je l’espère, de diminuer les statistiques des violences homophobes, transphobes et autres. Les valeurs que nous devrions inculquer à nos enfants ne devraient pas être l’hétérosexualité, mais bien la tolérance et le respect d’autrui.…