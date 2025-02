Un festival autour de l’identité

FRI-SON. Trois jours de performances, d’installations, de danse pour réfléchir et interroger les notions de genre et d’identité: tel est l’objectif de Wasser bis zum Haus, qui se tient à Fri-Son de jeudi à samedi. Au cœur du festival se trouve un drag show de l’artiste singinois Balanza LeGendery. Le chorégraphe et danseur Theo Baeriswyl, un pavillon conçu par Eva Schneuwly, des projections sur le thème de l’eau signées Elena Schmid et Rahel Hauri font également partie du programme, qui réunit une quinzaine d’artistes du canton de Fribourg.

«Grâce à une combinaison de formats interactifs», Wasser bis zum Haus a en outre la particularité d’impliquer activement le public. Comme l’indique Fri-Son sur son site internet, «les visiteur·euse·x·s sont invitée·x·s à se lancer dans un voyage…