Un nouveau nom et un rôle renforcé

SERVICE DE LA STATISTIQUE. Dès ce samedi 1er février, le Service cantonal de la statistique (SSat) est renommé Service de la statistique et de la donnée (SSD) et devient un service central de l’Etat de Fribourg. Le SSD «est chargé de mieux coordonner ses activités avec l’ensemble des services de l’Etat, renforçant ainsi l’utilisation stratégique des données dans la prise de décision politique», explique la Direction de l’économie, de l’emploi et de la formation professionnelle (DEEF), à laquelle le SSD reste attaché. Par ailleurs, «les 75 jeux de données, provenant de treize organismes différents, actuellement disponibles sur la plate-forme Open Government DATA (OGD) du canton, sont dès aujourd’hui également référencés sur opendata.swiss, la plate-forme officielle nationale dédiée aux…