Un nouvel appel à projets collaboratifs

CULTURE. L’Etat de Fribourg a lancé vendredi un nouvel appel à des projets culturels collaboratifs entre professionnels et amateurs. Pour ce faire, il propose une enveloppe budgétaire de 160 000 francs, pour des projets qui devront se dérouler entre juillet 2025 et décembre 2026. Pour mémoire, le Service de la culture avait déjà soutenu treize projets similaires en 2023, à hauteur de 120 000 francs. Notamment le Magic Pass de la Fédération fribourgeoise des chorales pour la formation, une parade de feu du Cirque Toamême ou un projet inclusif d’art visuel porté par l’Atelier Tramway.

«Le but de cet appel est de soutenir des démarches permettant de favoriser durablement l’échange, le partage d’expériences et la transmission de compétences entre professionnel et amateur», informe le…