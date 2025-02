Un QR code pour mieux comprendre son certificat

PRÉVOYANCE. La Caisse de prévoyance de l’Etat de Fribourg (CPEF) veut rendre «plus accessible et compréhensible» le certificat d’assurance. Ce document contient des informations essentielles pour gérer sa prévoyance, mais «les termes techniques et la multitude de chiffres peuvent rendre la compréhension difficile et décourager les personnes à s’y intéresser», souligne-t-elle dans un communiqué. Pour y remédier, chaque document est désormais flanqué d’un QR code donnant accès à un certificat simplifié et personnalisé. Les principaux chiffres sont mis en avant, avec des explications et des liens vers des ressources utiles. Un calculateur de rente prérempli avec les données des concernés est également accessible. Une version interactive du certificat officiel, agrémentée de bulles…