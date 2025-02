Un riche programme de festivités pour célébrer Tinguely dans le canton

La ville de Fribourg et le canton rendent hommage à Jean Tinguely, qui aurait eu 100 ans en 2025.

DOMINIQUE MEYLAN

CULTURE. Jean Tinguely est né le 22 mai 1925 à l’Hôpital des bourgeois à Fribourg. Cent ans plus tard, sa ville natale et son canton d’origine proposent un riche programme de festivités pour célébrer cet anniversaire. Cortège, performances, expositions, conférences et créations sont prévus tout au long de l’année avec comme point d’orgue une grande fête en ville de Fribourg le 15 juin.

Jean Tinguely est connu pour ses œuvres cinétiques, monumentales et expérimentales. Il a marqué l’art du XXe siècle par sa critique de la société et son refus des conventions. «Nous voulons rendre hommage à son art et à sa vision du monde», relève Philippe Trinchan, chef du Service de la culture…