Une centralisation coûteuse et dangereuse

Tribune libre

A propos du Centre de stockage interinstitutionnel cantonal.

Nous devons nous prononcer sur un crédit de 56 millions de francs pour la construction d’un bâtiment de stockage interinstitutionnel. Pourquoi investir un tel montant alors que notre canton regorge déjà de bâtiments et de musées susceptibles de conserver ce patrimoine? Certes, certains de ces bâtiments ne sont pas tout à fait aux normes, du moins aux yeux de certains, mais avec un peu de bon sens et d’ingéniosité, il serait facile et bien moins coûteux de les adapter. Par ailleurs, le fait de tout centraliser notre patrimoine dans un seul et même endroit peut s’avérer très dangereux. C’est le risque de tout perdre en cas de sinistre. Sachant qu’il va se construire un nouveau musée à Bulle, pourquoi encore un tel…