Une fête pour le 40e anniversaire

PASSEPORT-VACANCES. L’assemblée générale du Passeport-vacances de la Veveyse s’est tenue mercredi à Remaufens. L’association a présenté ses comptes 2024 et son budget 2025.

Pour l’année 2024, les chiffres révèlent un déficit de 3145 francs, pour un total de charges de 46 560 francs. «L’objectif du Passeport-vacances consiste à proposer des activités aux enfants, indique le président Savio Michellod. Nous regardons chaque année quelles sont nos possibilités de dépenser un peu plus en fonction des dons et du solde de la réserve (plus de 30 000 francs à fin 2024). L’objectif est d’utiliser cet argent.»

Pour l’année en cours, le comité prévoit une perte de 575 francs pour un total de charges de 37 500 francs.

Cette année, le Passeport-vacances se tiendra du 7 au…