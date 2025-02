Une histoire magique pour les enfants à Epicentre

ROMONT. Dimanche à 11 h et 16 h, les enfants (dès 2 ans) auront l’occasion de découvrir le spectacle Pierre à Pierre à l’auditorium d’Epicentre, à Romont. L’histoire créée par Tian Gombau dépeint un personnage insolite fait d’une boîte de sardines vide, surmontée d’un caillou et animé par les doigts du marionnettiste. Ce dernier fait vivre un héros solitaire qui collectionne amoureusement les cailloux et qui cherche à se faire des amis. La magie opère lorsqu’il donne vie à ses trouvailles, révélant des contes émouvants. «Une histoire simple mais profonde qui célèbre la beauté des petites choses et la richesse d’un monde où tout est possible», décrit le Bicubic. Renseignements et réservations sur le site www.bicubic.ch. VAC