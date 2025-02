Une loi spéciale pour l’ensemble du personnel

HFR ET RFSM

L’évolution du statut du personnel de l’Hôpital fribourgeois (HFR) et du Réseau fribourgeois de santé mentale (RFSM) interpelle les députés Stéphane Peiry (udc, Corminboeuf) et Jean-Daniel Schumacher (plr, Bourguillon). Ceux-ci demandent au gouvernement, par voie de postulat, «d’analyser les conséquences positives et négatives» de la sortie de l’ensemble du personnel de l’HFR et du RFSM de la loi sur le personnel de l’Etat et de son intégration dans une loi spéciale ou dans une Convention collective de travail. Pour les deux députés, «l’assainissement financier de l’HFR est l’un des plus grands défis du canton de Fribourg. L’immobilisme n’a plus lieu d’être et les institutions politiques doivent faire preuve de courage dans ce dossier.» PH