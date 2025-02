Vers une caisse publique cantonale?

MOTION. Deux députés socialistes relancent l’idée d’une caisse publique cantonale. Dans une motion déposée la semaine dernière, Marie Levrat (Vuadens) et Simon Zurich (Fribourg) invitent le Conseil d’Etat à prendre exemple sur le Gouvernement genevois, qui a récemment élaboré un tel système. Ce dernier vise à améliorer l’efficience du système de santé, «avec l’objectif de baisser de 20% la prime moyenne cantonale sans réduction de la qualité des soins», résument les députés.

En s’en inspirant, ils proposent à l’exécutif de permettre la création d’une «société d’assurance mutuelle à but non lucratif». Celle-ci doit viser à prendre en charge les frais de santé de ses assurés «dans le cadre légal existant et sur le seul segment des prestations de l’assurance (à l’exclusion des assurances…