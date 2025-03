«Faded»: The Limiñanas avec plein d’invités dans le garage

MUSIQUE

The Limiñanas

FADED

Because Music

Rien qu’en parcourant les crédits, on comprend que The Limi- ñanas ont bon goût: pour ce Faded, le duo français (catalan plus précisément) a invité Bobby Gillespie (Primal Scream), Jon Spencer (sans Blues Explosion), Rover, Bertrand Belin, Pascal Comelade, entre autres. De plus, les époux Marie et Lionel Limiñana reprennent Louie Louie, ce bon vieux classique de Richard Berry (en délicieuse version française), et une merveille de Françoise Hardy, Où va la chance? Avec tout cela, c’est presque un miracle que l’album ne donne pas l’impression de s’éparpiller. Au contraire, dès l’instrumental d’ouverture (Spirale), nous voici plongés dans un univers d’une exemplaire cohérence. Et pas seulement par son fil rouge, présent dès le titre, ce thème de la…