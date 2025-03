«Frères du Japon»: les pérégrinations graphiques et plastiques de Taiyô Matsumoto

BANDE DESSINÉE

Taiyô Matsumoto

FRÈRES DU JAPON

Delcourt/Tonkam

Neuf envies du Japon

Après avoir réédité en version prestige deux des œuvres principales de Taiyô Matsumoto – Amer Béton et Ping Pong – voici que Delcourt/Tonkam propose, 25 ans après sa publication en français et dans le même format, le très beau recueil Frères du Japon. Les neuf nouvelles qui le composent représentent un miroir des sujets de prédilection du mangaka, mais également de ses pérégrinations graphiques et plastiques. Ces dernières démontrent que ses traits flottants, qui se rassemblent en des images parfois déformantes, parfois difformes, souvent étonnantes, font de lui un auteur à part, qui ose varier le regard qu’il pose sur la société. La solitude, l’âme marginale, l’enfance, la ville ou encore la mort…