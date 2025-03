«Grâce à Thibaut Petit, je m'autorise à être plus agressif offensivement», explique le joueur d'Olympic Arnaud Cotture

FR Olympic affronte le PAOK en quart de finale aller de la Coupe d’Europe FIBA ce mercredi.

A domicile, les Fribourgeois pourront compter sur un Arnaud Cotture dans la forme de sa vie.

Portrait du pivot valaisan, qui puise sa confiance à la salle comme à la maison.

GLENN RAY

BASKETBALL. Opposé aux Grecs du PAOK mateco ce mercredi (19 h) en quart de finale aller de la Coupe d’Europe FIBA, Fribourg Olympic pourra compter sur son colosse aux mains habiles. Arnaud Cotture (203 cm) est dans la forme de sa vie, sortant de deux doubledouble d’affilée en championnat de Suisse et du meilleur match de sa carrière contre Lugano. «J’aime beaucoup les chiffres et je les connais souvent par cœur: 30 points et 14 rebonds, je n’ai jamais fait mieux, savoure le Valaisan de 29 ans. Il faut profiter de ces…