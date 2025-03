«Mr. Luck and Ms. Doom» de The Delines: l’Amérique oubliée

MUSIQUE

The Delines

MR. LUCK AND MS. DOOM

Decor Records

Ce n’est pas tous les jours, ces temps, que l’on peut se réjouir de ce qui nous arrive des Etats-Unis. Heureusement qu’il reste la culture et les artistes… Se réjouir n’est peut-être pas la bonne expression, parce que l’on s’amuse assez peu avec The Delines: leur Amérique est celle des marginaux et des paumés, des highways où «il n’y a rien d’autre que l’obscurité de la route…» Il possède ce talent-là, Willy Vlautin, auteur-compositeur et guitariste du groupe de Portland, Oregon. Egalement écrivain (il a publié six romans), l’ex-leader de Richmond Fontaine crée une atmosphère en une phrase, dessine un personnage en deux traits. Autrement dit, en bon français, il est aussi brillant storyteller que songwriter.

Ses chansons se trouvent…