«Que j'étais des cailloux» de Vincent Annen: des vers dans le chaos du monde

LIVRES

Vincent Annen

QUE J’ÉTAIS DES CAILLOUX

La Veilleuse, 112 pages

Le titre, que j’étais des cailloux, intrigue et donne parfaitement le ton: il y a une forme d’intimité dans cette poésie centrée sur un «je», aux prises avec un passé («étais») et un monde dur, aride, à l’image des cailloux. Et une langue heurtée, originale, loin des formatages et de la volonté de faire joli. Issu de la pépinière que constitue la revue L’Epître, le Broyard Vincent Annen (né en 1995) a reçu en 2022 le Prix de la Crypte, pour son premier recueil, nous était un village. Ce deuxième ouvrage confirme le talent singulier de ce doctorant en histoire et esthétique du cinéma à l’Université de Lausanne.

Que j’étais des cailloux prend la forme d’un élan, entre «dehors» et «ici». Dans cette poésie râpeuse et parfois…