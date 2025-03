Télévision

Le Maroc, deuxième destination touristique d’Afrique, ne cesse de s’illustrer par sa gastronomie. Parmi ses plats emblématiques, on retrouve le couscous et les tajines. Lors de son périple, la cheffe Anto Cocagne découvre que la cuisine marocaine est bien plus riche que cela et qu’elle est surtout une affaire de femmes.

Samedi, à 21 h, sur France5.