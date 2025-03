Au Judo-Club Romont, une rivalité «saine mais certaine» pour la place de leader

Le Judo-Club Romont a perdu samedi à Uster pour son retour en Ligue nationale A.



L’équipe glânoise compte notamment sur François Salamin et Nicolas Maurer.



Interview croisée entre le jeune et l’ancien qui entretiennent une saine rivalité.

QUENTIN DOUSSE

JUDO. Le premier a 40 ans, plus de dix saisons et quatre médailles en Ligue nationale A (LNA) à son actif. Le second a 20 ans, tout à apprendre et à démontrer dans l’élite. Les deux combattent ensemble pour la première fois en LNA cette année avec le Judo-Club Romont, défait samedi à Uster pour son premier tour (lire cidessous).

Nicolas Maurer s’aligne en – 73 kilos, François Salamin en – 81 kilos. Deux catégories de poids «sœurs» où figure souvent le leader de l’équipe. Qui est-il au JC Romont? Les deux hommes sourient en évoquant leur…