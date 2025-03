Désinvolture

PAR CLAUDE ZURCHER

GSTAAD fait dorénavant parti de l’offre Magic Pass. C’est une sacrée montée en gamme, le must étant maintenant d’avoir le Magic Pass et une Rolex.

POUR REMERCIER LES BÉNÉVOLES qui œuvrent à Bulle, la ville leur offrira, le 28 mars prochain, «un moment convivial et rassembleur», soit un spectacle et un apéritif à l’Hôtel de Ville. Sur inscription. Mais si le nombre d’inscrits est supérieur au nombre de place disponible, est-il précisé, ceux qui ne pourront y accéder auront la priorité l’année prochaine. A condition qu’ils soient toujours bénévoles, on s’en doute.

LE CONSEIL D’ETAT rappelle, dans sa réponse à la question de deux députés, que «pour l’instant, tous les radars antibruit ont uniquement un but pédagogique». Cool, mais chut, il ne faut pas le hurler sur les…