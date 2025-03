De Hitchcock à Ozon: au FIFF, le public connaît et apprécie ses classiques

Le Festival du film de Fribourg, qui se tient jusqu’à dimanche, propose chaque année au public de sélectionner quelques films. L’occasion de revoir sur grands écrans cinq enquêtes classiques, de Hitchcock à Ozon.

ERIC BULLIARD

CINÉMA. Il le répète volontiers: le Festival du film de Fribourg est le seul à proposer au public de programmer une section. Après le hip-hop l’année dernière et la gastronomie en 2023, les votes ont porté sur les films d’enquête. Cinquante longs-métrages étaient proposés et les cinq qui ont obtenu le plus de suffrages figurent à l’affiche cette fin de semaine. Verdict: le public a bon goût… et envie de revoir ces merveilles sur le grand écran de l’Arena 5.

● LE SILENCE DES AGNEAUX, JONATHAN DEMME, 1991 (JEUDI 19 H 45)

Rien que ce titre, rien que ce regard d’Anthony…