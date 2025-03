Des activités pour lutter contre le racisme

BULLE. Des activités de prévention du racisme seront prochainement organisées à Bulle. Dans le cadre de la Semaine contre le racisme (SACR), le Service de l’intégration de la ville accompagne les institutions souhaitant en proposer. A l’occasion de la 14e édition de cet événement, la SACR souhaite mettre l’accent «sur le sentiment d’insécurité généré par le racisme chez celles et ceux qui en sont victimes», présente la commune dans un communiqué de presse.

Du 19 au 22 mars, le Service enfance-jeunesse sensibilisera son public cible à la problématique via différentes initiatives. Une marche sensible sur divers sites du centre-ville se déroulera, ainsi qu’un micro-trottoir et une sortie culturelle. A la bibliothèque, un atelier destiné aux classes de 7H et 8H invitera les élèves à…