Enquête close pour l’incendie

VUISTERNENS-EN-OGOZ. Un dysfonctionnement électrique survenu sur une ligne sous tension a été retenu comme la cause la plus probable de l’incendie qui a ravagé une halle industrielle à Vuisternens-en-Ogoz, le 2 mars 2023. Le Ministère public a clos l’instruction, deux ans exactement après le sinistre.

«L’origine de l’incendie a pu être localisée dans les locaux exploités par l’entreprise Mifroma SA, à l’intersection du local technique, du local de séchage, du vestiaire et du bureau», explique le Ministère public. «Les causes naturelles et les interventions humaines fortuites ont été écartées.» Une action délibérée n’a pas été retenue, bien qu’elle n’ait pu être totalement exclue, précise l’institution.

Pour rappel, le feu s’est déclaré peu avant 12 h 30. Les flammes se sont rapidement…