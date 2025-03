Julien Miere, coach du FC Bulle: «On doit accepter de jouer sous la pression»

VALENTIN THIÉRY, À SAINT-GALL

SC Brühl Saint-Gall – FC Bulle 3-2 (2-2)

Paul-Grüninger Stadion: environ 100 spectateurs.

Arbitre: M. Borra, qui avertit Petignat (38e, antijeu), Holenstein (41e, jeu dur), Barry (44e, jeu dur), Mettler (76e, jeu dur), Cavar (78e, mauvais geste), Chaïbi (79e, mauvais geste), Delley (91e, antijeu), Vesco (95e, antijeu) et expulse Onkony (pour deux cartons jaunes à la 69e pour jeu dur et à la 79e pour rien car l’arbitre s’est trompé et aurait dû avertir Ombala).

Buts: 12e Campos (1-0), 15e Petignat (1-1), 32e Chaïbi (1-2), 42e Campos (2-2), 49e Campos (3-2, sur penalty).

Coups de coin: 3-4 (1-1).

SC Brühl Saint-Gall: Heim; Kucani, Rahimi, Freimann, Wörnhard; Neitzke (75e Mettler), Holenstein (63e Cavar), Cicek (63e Stadler); Rans (75e J. De Freitas), Campos (89e Vesco), Martins Dorta. Entraîneur: Denis Sonderegger.

FC Bulle: Zbinden; Ombala (82e Delley), Kuzmanovic, Onkony, Wild (60e Mvele); Barry (60e Daf), Mulliqi (46e Aguilar), Makoubé (72e Gasser), Petignat; Berger, Chaïbi. Entraîneur: Julien Miere.

Notes: Bulle sans Pinga, Sumbula, Bürgisser, Guerin, Asllani (blessés), Rexhaj (suspendu) ni Meha (surnuméraire). Barry sera suspendu contre Rapperswil-Jona ce samedi.

Le match du FC Bulle: il a connu une mi-temps très compliquée, ne parvenant pas à imposer son jeu à cause d’une pelouse en mauvais état, mais surtout d’une équipe locale très agressive.

Le coach Julien Miere: «On a eu de la peine à maîtriser le jeu. On doit accepter de jouer sous la pression. Quand on a géré, on s’est créé des actions.»

Résultat, l’ouverture du score de Campos découle d’une perte de balle d’un Wild en panique ayant dégagé n’importe où. Le 2-2, lui, rend coupable Ombala d’un manque de détermination au moment de négocier un ballon dans le rond central, provoquant un contre fatal. En face, un peu de nulle part, Petignat et Chaïbi faisaient parler leur talent d’une frappe croisée et d’un coup franc génial.

Le coach Julien Miere: «On a commencé à jouer après le penalty, discutable, du 3-2 (49e). On a les qualités pour être meilleurs à onze évidemment. Osons, allons plus vite. Ce soir (mercredi), on n’a pas fait tout juste sur un terrain difficile et rebondissant. En fin de rencontre, on a quand même tout tenté pour égaliser et on a eu les occasions. A Zurich c’est passé, pas contre Brühl.»

L’homme du match: revenu de Neuchâtel Xamax (Challenge League) après une expérience loupée, Angelo Campos a inscrit un triplé mercredi soir. On pourrait être tatillon et dire qu’il aurait dû marquer plus à la vue des espaces laissés par la défense visiteuse, surtout en fin de partie. Son sang-froid a néanmoins rappelé qu’il a été le meilleur réalisateur de la Promotion League 2022-2023.

Le fait de jeu: 78e minute, le Bullois Loïc Ombala se brouille avec Marin Cavar aux abords du rond central. Les esprits se chauffent fortement. L’arbitre Borra y met fin en croyant avertir les deux protagonistes. Il met jaune à Cavar et à… Brandon Onkony, qui n’avait rien à voir là-dedans. Stupeur générale dans le camp gruérien, qui demande des comptes aux hommes en noir. Rien n’y fait. Quelques minutes plus tard, un Marko Kuzmanovic très remonté ne voit même pas jaune sur un tacle qui aurait dû valoir bien plus.

La statistique: sur les trois derniers déplacements, les trois de l’ère Julien Miere, le FC Bulle n’a pas fini à onze. A Lugano et à Zurich, les Gruériens avaient toutefois obtenu un match nul.

Les nouveaux: les transferts de fin de mercato ont joué à Brühl. Le néo-Bullois Ilyes Chaïbi était titulaire à l’attaque et s’est signalé par un assist puis un goal. Sa technique va faire du bien aux Gruériens. Son sens du but également, même s’il aurait dû marquer de la tête sur un centre d’Aguilar (67e), après un bon boulot de Berger. Aguilar, lui, est monté à la pause. Lui aussi très technique, ce milieu est assez mobile, rapide et pourrait améliorer la distribution du jeu gruérien dans un style différent de ce que le staff a pour le moment à disposition.

Le coach Julien Miere: «Ils vont nous apporter leur expérience du haut niveau et leur qualité technique. Ils ont déjà clairement compris la mentalité du groupe: faire les efforts et tout donner.»

La suite: Bulle recevra Rapperswil-Jona ce samedi à 17 h. A l’aller, les Gruériens s’étaient fait promener 5-0. L’enjeu: rester dans ce top 7 qui assurerait une place pour la Coupe de Suisse 2025-2026, l’objectif à Bouleyres.

Le coach Julien Miere: «Il faut switcher et faire descendre nos pulsations. On fera avec les forces en présence, avec la suspension de Barry et la (probable) d’Onkony.»

Conclusion: Bulle est passé à côté de sa première mi-temps, semblant, pour la première fois en 2025, ne pas avoir les idées claires sur le plan à appliquer. Solide depuis novembre et l'arrivée de Julien Miere, la défense a pris l'eau tandis que devant, Bulle a du talent pour faire mal n'important quand, comme contre Zurich M21. Toujours en quête de régularité depuis le début de saison, les Gruériens ont l'occasion de reconfirmer tout le bien qu'on pense d'eux en prenant leur revanche sur Rapperswil-Jona, ténor de la Promotion League, comme ils ont battu le leader biennois il y a dix jours.