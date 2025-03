A l’agenda

ATTALENS

Au Papyrus: rencontre et dédicace avec Ophélie Mauron et sa maman Caroline, recueilleuse de récits. Sa 10 h-12 h.

AVRY-DEVANT-PONT

Halle polyvalente: concert annuel de l’Echo du Gibloux d’Avry-devant-Pont, direction Nicolas Crausaz. Sa 20 h.

BROC

Electrobroc: visite guidée en individuel. Horaires: lu au ve 14 h et sa 10 h et 14 h. Réservation obligatoire www.electrobroc.ch. Lu-me-ve 14h, sa 10 h et 14 h.

Maison Cailler: portes ouvertes de la Maison Cailler qui fête ses 15 ans. Rens. www.cailler.ch. Sa 10h-17 h.

BULLE

Place du Marché: marché. Sa 8 h-13 h.

Bibliothèque: BiblioWeekend sur le thème Les mots relient le monde. Tout public. Programme complet Rens. www.musee-gruerien.ch. Sa-di dès 9 h.

Ebullition: spectacle CabaKOF par l’atelier lyrique et les élèves du Conservatoire de…