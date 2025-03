L’histoire du théâtre racontée aux enfants

ROMONT. Dans le cadre de la petite saison du Bicubic destinée aux enfants, le duo Big Bang Cie se produira dimanche à l’auditorium d’Epicentre à Romont. A 11 h, la Fribourgeoise Laetitia Delacombaz et la Vaudoise Loraine Pernet présenteront aux jeunes spectateurs (dès 6 ans) Theatron. Un spectacle pluridisciplinaire racontant l’histoire du théâtre. Des sommets grecs, en passant notamment par la commedia dell’arte, Shakespeare et Molière, les actrices racontent «les sensibilités de plusieurs époques durant lesquelles le théâtre n’a cessé d’exprimer les joies et les névroses de l’âme humaine», décrivent les organisateurs. Renseignements supplémentaires sur le site www.bicubic.ch. VAC