La 2e ligue interrégionale reprend ce week-end pour Romont et Châtel-Saint-Denis. Si les Veveysans semblent condamnés, les Glânois visent un top 6 non sans la pression de la barre.

VALENTIN THIÉRY

FOOTBALL. A mi-parcours, onze points séparent le leader du groupe 1 de 2e ligue interrégionale de la relégation. Un constat qui ne concerne plus vraiment Châtel-Saint-Denis, bon dernier avec cinq unités et quinze de retard sur la barre. «On veut recréer un contingent plus local et dynamique avec des jeunes de la région. Ça passe par un apprentissage lors de ce second tour. Tomber en 2e ligue ne sera pas un drame», lance le président Jean-François Pachoud, avant de recevoir Collombey-Muraz, ce samedi (17 h).

Dix arrivées, autant de départs, Marco Galhardo maintenu comme coach: ça a un peu plus…