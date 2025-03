La revue sportive de...

Timothée Walzinger

La Tour-de-Trême, 20 ans, rugbyman

● L’ÉVÈNEMENT DU WEEK-END: LE TOURNOI DES SIX NATIONS DE RUGBY

«Le duel entre l’Irlande et la France (ce samedi à 15 h 15) est l’un des plus importants de ce Tournoi des six nations. Ce sont les deux plus grandes équipes de cette compétition. L’Irlande est tout proche de réussir une première historique: remporter tous ses matches et signer ainsi un troisième grand chelem consécutif. Les Irlandais sont à seulement deux victoires de ce fameux triplé. Cette année, la France a un peu plus de mal. Dans ce match très serré, l’équipe qui imposera son rythme gagnera.»

Le pronostic de Timothée Walzinger: Match France-Irlande: victoire de la France.

Le pronostic de La Gruyère: Match France-Irlande: victoire de l’Irlande.

