La revue sportive de...

Jessica Conus

Vuarmarens, 20 ans, footballeuse

● L’ÉVÈNEMENT DU WEEK-END: LA FINALE DE LA COUPE DE SUISSE FÉMININE DE FOOTBALL

«Hormis le fait qu’il s’agisse de foot féminin, une finale de coupe a lieu ce samedi au Letzigrund (coup d’envoi à 15 h, en direct sur RTS 2). Le FC Bâle féminin et Zurich s’affrontent pour un trophée national. Les émotions que l’on peut vivre dans un stade, en plus lors d’une finale avec du public, constituent un moment à ne pas rater. De plus, cette affiche est une véritable surprise. Personne ne voyait Zurich en finale. En général, ce sont plutôt Young Boys et Servette FC Chênois qui se retrouvent à ce stade de la compétition. La rencontre s’annonce donc intense.»

Le pronostic de Jessica Conus: vainqueure de la Coupe de Suisse féminine: FC Bâle.

