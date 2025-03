Le FC Bulle met le cap sur le calme et la discipline avant le succès

Manque de réalisme, de sang-froid et erreurs individuelles: le FC Bulle a perdu 1-2 contre un petit Rapperswil-Jona, samedi. Septièmes de Promotion League, les Gruériens doivent évacuer la frustration avant d’aller défier les espoirs du FC Lucerne.

VALENTIN THIÉRY

FOOTBALL. Six jours, trois matches, trois penalties concédés, trois cartons rouges reçus, six buts encaissés et un petit point récolté. Dernière défaite en date: celle contre Rapperswil-Jona 1-2 samedi. Le bilan du FC Bulle en mars est interpellant. Interpellant, pas inquiétant. Car dans le jeu et les idées, les Gruériens sont cohérents en plus d’être à niveau physiquement et ce depuis la reprise. Encore contre les Saint-Gallois, timides 3es de Promotion League qui n’ont quasi rien montré offensivement, les hommes de Julien…