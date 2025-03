Le payi chu lè j’ègrâ

Deché-delé

Chti an, lè chuiche l’an fê a dèvejâ dè là din le mondo. Mé d’on kou, no j’an rètrovâ on galé triolè chu lè j’ègrâ. Fô dre ke chin i arouvè pâ chovin! Du dza kotyè j’an, no j’an kotyè novi bon chkieu ke fan di galéjè korchè. Ma chti an, to por on kou, chon gayâ tota ‘na binda ke l’an chayi le gran dju! Vêre totè hou mèdayè bin meretâye pou bin bayi le fôri i j’amateu dè chki dou payi!

È chin ke fâ pyéji, l’è ke hou dzouno i chan chobrâ chinpyo, chin tru d’orgouè. Nouthron fribordzê Alexis l’a keminhyi chu lè latè amon i Pako è n’in d’è fyê. Franjo ke chàbrè djuchto dè l’ôtra pâ dè Balavouêrda l’a pâ mankâ dè pachâ chon velâdzo avui le trakteu dè chon frârè po mothrâ du yô i vin.

Ti hou j’atlètè chinbyon ithre di kopin ke ch’injénon pâ dè fére la fitha è mimamin dè chè rajâ la…