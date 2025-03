Le Tribunal cantonal toujours sous tension

Face à un manque de ressources et à une complexité croissante des dossiers, le Tribunal cantonal peine à suivre le rythme. Le nombre de juges en place ne suffit plus à traiter l’afflux d’affaires.

CHARLOTTE BUSER

RAPPORT 2024. D’une année à l’autre, les revendications du Tribunal cantonal restent les mêmes. Des dossiers de plus en plus compliqués à traiter et un manque de ressources humaines. En 2024, l’institution a rendu 2708 arrêts (contre 2776 en 2023). Pourtant, cette baisse ne reflète pas la charge réelle de travail, peut-on lire dans le rapport annuel 2024 de l’institution.

Le cas du Tribunal fribourgeois n’est pas isolé: les autres institutions cantonales du pays se plaignent également d’affaires toujours plus complexes, volumineuses et longues à traiter. «Les questions, par…