Les dents, pipi et au lit

M6, VENDREDI, À 21 H 10

Pour Antoine, célibataire sans enfants, la vie n’est qu’une succession de fêtes. Quand son colocataire Thomas décide de quitter leur appartement pour partir vivre à Los Angeles, Antoine doit trouver un remplaçant. Il accueille Jeanne, une belle jeune femme. Au grand désespoir d’Antoine, elle a deux enfants, Lou et Théo qui s’installent également dans l’appartement. La cohabitation s’avère très, très compliquée. Antoine n’en peut plus de voir sa bouteille de jus de fruit constamment vidée par les enfants et les jouets de partout. Il mène la vie dure à Jeanne en organisant des fêtes empêchant les enfants de dormir... ■