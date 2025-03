Monney cède un brin de terrain

SKI ALPIN. D’une affaire de centièmes, la descente est également devenue une affaire de points pour Alexis Monney (photo). Avant les épreuves de vitesse à Kvitfjell, le Châtelois de 25 ans accusait respectivement 185 et 112 points de retard sur Marco Odermatt et Franjo von Allmen. Un écart certain, mais pas rédhibitoire à trois descentes de la fin.

La première, disputée vendredi dans la station norvégienne, a été remportée par l’Italien Dominik Paris devant un quatuor suisse: Odermatt, Rogentin, von Allmen et Monney. Légèrement pris sur l’arrière en début de course, le Veveysan s’est battu pour signer le cinquième chrono final, à 89 centièmes de la tête.

Malgré cette solide prestation, Alexis Monney a perdu quelques plumes sur ses deux rivaux de coéquipiers. Il a l’occasion de les…