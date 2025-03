Télévision

François-Xavier Demaison, Zabou Breitman, la chanteuse Shym’ et l’humoriste Tristan Lopin ont accepté l’invitation de Frédéric Lopez et se sont lancés dans une immersion 100% nature loin de tout et de tous au cours d’un grand voyage itinérant à travers les paysages sauvages de la savane sud-africaine, qui suscite réactions et émotions.

Mardi, à 21 h 10, sur France2.