Pixel et caetera

Missile. Donald Trump serait obnubilé, lit-on, par le Prix Nobel de la paix. Barack Obama l’a bien reçu, au début de son premier mandat, pourquoi pas lui? Mais est-il possible de décrocher le Nobel en imposant à l’agressé une paix de papier et en considérant l’agresseur, au sens du droit international, comme un allié respectable? Sans parler de racket organisé, chantage, pression, humiliation, mépris qui, dans une diplomatie éclairée, fondent une grande nation? (C’est de l’ironie, bébé). Prix Nobel? Pas sûr. Mais la médaille de l’Amitié, en revanche… Cette distinction honorifique russe a été créée en 1992, en remplacement de la médaille de l’ordre soviétique de l’Amitié des peuples qui célébrait, on s’en doute, l’amitié entre les peuples (une conseillère fédérale l’a reçue, en son temps,…