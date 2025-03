Portes ouvertes pour les 10 ans

ESPACE FAMILLE. L’association Espace Famille célèbre ses 10 ans avec une journée portes ouvertes ce samedi 15 mars, de 9 h à 16 h, à Bulle. Au programme: animations pour petits et grands, tombola avec 2000 francs de lots et apéro officiel à 11 h. Depuis son ouverture en 2015, cette association reconnue d’utilité publique et pôle de ressources pour les familles gruériennes a accueilli plus de 50 000 personnes, informe-t-elle dans un communiqué. Pour rappel, l’Espace Famille, sis à la rue de Vevey 260, offre des activités familiales, telles que l’accueil parent-enfant, des cours de français avec garde d’enfant, des balades en forêt, etc. FP