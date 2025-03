Pour Rémi Bonnet, «gagner en Suisse a plus de saveur»

A tout juste 30 ans, Rémi Bonnet pourrait s’offrir deux triplés cette semaine aux championnats du monde de ski-alpinisme à Morgins. Un rendez-vous particulier étant organisé à domicile.

QUENTIN DOUSSE

SKI-ALPINISME. Et de trois pour Rémi Bonnet! Mardi à Morgins (VS), le Charmeysan a été sacré champion du monde de verticale pour la troisième fois d’affilée (2021, 2023 et 2025). Un exploit – également réalisé ce jour-là par la Française Axelle Gachet-Mollaret – qui conforte sa suprématie skis aux pieds.

Interview avant les courses individuelle (ce vendredi) et par équipes (samedi), où le tout jeune trentenaire gruérien ne visera rien d’autre que la victoire. Histoire de s’offrir un nouveau triplé et devenir l’homme de ces Mondiaux à la maison.

Comment appréciez-vous cet énième titre en…