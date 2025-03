Pro Senectute veut aider les hommes célibataires de plus de 60 ans à trouver l'amour

PRO SENECTUTE. Jeudi 20 mars, de 14 h à 18 h, Pro Senectute Fribourg organise un speed dating destiné aux plus de 60 ans. Les rencontres ont lieu à Fribourg, au café-restaurant Le Jura. La participation est gratuite, il faut préalablement s’inscrire au 026 347 12 93 ou via sportetformation@fr. prosenectute.ch. Sur les réseaux sociaux, l’association précise: «Nous ne prenons malheureusement plus d’inscriptions de dames, mais les messieurs sont toujours bienvenus.» Avis donc aux cœurs à prendre. «Une belle occasion de rencontrer de nouvelles personnes dans une ambiance conviviale, lors d’un moment d’échange et de partage», prédit l’organisation fribourgeoise. ARY