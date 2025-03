Professeur d'arts visuels pendant 39 ans, Dominique Gex continue de s'exprimer à travers ses tableaux

Il a récemment quitté l’enseignement, mais Dominique Gex n’a pas pour autant pris sa retraite artistique. Rencontre avec le peintre bullois, dans son atelier, à l’aube d’une nouvelle exposition.

ANGIE DAFFLON

«Il y a des peintures bruyantes et des peintures silencieuses. Je suis du côté des secondes.» Il le dit en riant, mais Dominique Gex l’admet volontiers: si son art est silencieux, lui n’est pas toujours très loquace non plus. Il va même plus loin: «Je suis parfois un peu sauvage!»

Tout au plus, les rires laissent transparaître une certaine timidité, teintée d’un brin de nervosité à l’heure de se plier à cet entretien. Dans son atelier de la rue de Vevey, qui fleure bon la térébenthine, l’artiste bullois trouve aisément les mots quand il est question d’art. «Je suis un ravi… Je suis…