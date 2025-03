Rideau sur la coupe des adultes

SKI ALPIN. L’ultime étape de la Coupe fribourgeoise de ski alpin des adultes se tenait dimanche passé aux Diablerets avec le derby du Pralet. En dames élites, Amélie Pignat, membre du Ski-Club Châtel-Saint-Denis, a enlevé les deux slaloms géants, comme Lucie Ruffieux (Dents Vertes Charmey) en dames et Yann Risse (SC La Berra) en messieurs 1. A la suite de ces manches, le classement général final a été établi (voir ci-dessous) avec les sacres de Bonnie Graf et Michel Waeber en dames élites et messieurs 1. Côté sudiste, seul Nicolas Weinmann (Châtel-Saint-Denis, messieurs 3) a décroché une première place.

Il reste un rendez-vous pour la compétition des enfants. Organisé par l’Association fribourgeoise de ski et snowboard, il se déroulera au Lac-Noir ce samedi dès 9 h 30 avec un slalom…